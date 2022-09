Grevenbroicher Innenstadt : Neue Bänke für den Synagogenplatz

Grevenbroich Die Stadtbetriebe haben am Montag mit der Montage neuer City-Möbel begonnen. Welche Sitzgelegenheiten entstehen sollen und wann die Arbeiten abgeschlossen werden sollen.

Seit Montagmorgen ist der Synagogenplatz in der Grevenbroicher Innenstadt wieder eine Baustelle: Acht Monate nach der Umgestaltung des Platzes haben Mitarbeiter der Stadtbetriebe mit der Montage neuer Sitzbänke und neuer Papierkörbe auf dem Platz begonnen, der unmittelbar an die Fußgängerzone grenzt. Ein Jahr lang konnten Bürger den Synagogenplatz nicht nutzen, um dort zu verweilen, weil die alten Bänke auch nach dem Umbau des Platzes nicht wieder aufgestellt worden waren.

Die neuen Möbel auf dem Platz wirken deutlich robuster als die alten Modelle mit Sitz- und Lehnflächen aus blauem Metallgitter: Die Sitzgelegenheiten am ehemaligen Standort der Synagoge zwischen Südwall und Kölner Straße sind schwarz und massive Stahlkonstruktionen. Auch die Müllkübel wirken deutlich stabiler als die alten Modelle mit rundem Deckel, die an die Star-Wars-Figur „R2-D2“ erinnern. Die neuen Kübel sind viereckig, die Hülle besteht aus „Rillen“, außerdem stehen sie auf vier Füßen. Und: Sie sind nicht mehr so auffällig.