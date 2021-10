Swen Friedrich steht an Vereinsspitze : Neuer Chef für die Südstadt-Schützen

Südstadt Die Gemeinschaft der Südstadt steht unter neuer Leitung: Swen Friedrich wurde jetzt zum Präsidenten der Schützen gewählt. Der 38-Jährige hat das Amt von Thomas Gräfrath übernommen, der bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr kandidierte. Für seine langjährigen Verdienste wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Swen Friedrich gehört seit 2005 zum Regiment und marschiert in den Reihen der „Südstadt-Falken“. Vor sieben Jahren war er Schützenkönig und kam somit automatisch in den Vorstand der Gemeinschaft. „Dort bin ich hängen geblieben“, meint er schmunzelnd. Seit 2014 bekleidet der Ex-Regent das Amt des Geschäftsführers, nun wurde er an die Spitze des Vereins gewählt.

In den Fokus seiner Arbeit will Friedrich zunächst das Schützenfest 2022 stellen. „Es wird schwierig sein, nach zwei Pandemie-Jahren wieder ein solches Fest auf die Beine zu stellen“, überlegt er. „Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder feiern dürfen – die Frage ist nur, unter welchen Auflagen das geschehen wird. Das kann zur Herausforderung werden.“

Rund 100 Schützen sind aktuell in der Südstadt aktiv. Mit der Regimentsstärke ist der neue Chef zufrieden. „Bauchschmerzen bereitet mir lediglich die Altersstruktur“, gibt Swen Friedrich zu. Es müsse gelingen, wieder mehr junge Leute für den Verein zu gewinnen. „Da müssen wir ran“, sagt der 38-Jährige. Um den etwas betagteren Mitgliedern entgegen zu kommen, sind die Marschzeiten in der Vergangenheit schon deutlich reduziert worden. „Vier Tage marschieren, da geraten viele ältere Schützen an ihre Grenzen. Aus diesem Grund haben wir den Hauptmarschiertag auf den Sonntag gelegt, an allen anderen Tagen sind nur kurze Wege zu absolvieren“, berichtet Swen Friedrich. „Das ist gut zu schaffen.“