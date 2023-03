Im Rheinischen Revier fest verwurzelt Sven Schumacher neuer Leiter der Strukturwandel-Stabsstelle

Gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen – das ist das Ziel des Rhein-Kreises im Strukturwandel-Prozess. „Zugleich werden wir als Vorbild vorangehen und zeigen, wie Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke Hand in Hand gehen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Forschung, Entwicklung und Innovation werden wichtige Schlüssel sein, um Industrie, Mittelstand und Handwerk in unserer Region zu stärken und Start-ups anzusiedeln. Hierbei spielt auch die Schaffung zielgerichteter Bildungs- und Qualifizierungsangebote eine entscheidende Rolle. Zugleich positionieren wir uns klar als Digitalregion.“ So arbeite der Kreis etwa an der Ansiedlung von Rechenzentren und Digitalparks. Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie. „Die Versorgung mit Energie muss sicher, stabil und bezahlbar sein. Das haben wir stets im Blick“, betont Petrauschke.