Feuerwehr-Einsatz in Grevenbroich : Supermarkt am Hammerwerk nach Containerbrand geräumt

Elsen Ein Supermarkt am Hammerwerk musste am Samstag, 30. November, geräumt werden. Der Grund war der Brand eines Altpapier-Containers.

Gegen 9 Uhr waren die Kräfte der Grevenbroicher Wehr zur Straße Am Hammerwerk alarmiert worden. Dort war an einem Supermarkt der Inhalt eines Altpapier-Containers in Brand geraten. Im Normalfall ist ein solches Feuer schnell gelöscht. Die Einsatzkräfte stellten allerdings fest, dass der Rauch über eine mit dem Container verbundene Kartonagenpresse ins Gebäude zog und sich Qualm auch in den Lagerräumen des Marktes ausgebreitet hatte. Zudem war die Öffnung des Containers so klein, dass eine Brandbekämpfung an Ort und Stelle durch die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten Stadtmitte und Gustorf/Gindorf nur eingeschränkt möglich war.