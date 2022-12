Lichteffekte am Himmel über Grevenbroich Super-Laser strahlt bis nach Düsseldorf

Das Ganze hatte ein bisschen was vom Flair bedeutender Filmfestspiele. Jedenfalls schossen an der Nordstraße vier weiße Strahlen in den Himmel und kreisten dort umher – als würden sie die Stelle markieren, an der die Stars und Sternchen vorfahren. Einen roten Teppich gab’s am Donnerstagabend unweit des Funkturms hinter der GWG-Zentrale tatsächlich. Aber nicht für Promis, sondern für alle, die es an Silvester gern so richtig krachen lassen. Die Laserstrahlen am Himmel markierten die Verkaufsstelle des „Pyroteam Düsseldorf“ um Chef Sascha Krumbach. „Das ist als Eyecatcher gedacht“, sagt der Grevenbroicher. Und tatsächlich: Viele folgten den Strahlen und landeten in Grevenbroich.