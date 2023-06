Kurioser Fund in Grevenbroich Südstädter finden Munition im Rosenbeet

Da staunten Andrea Conrads-Wendtland und Ulrike Oberbach nicht schlecht: Als sie am Donnerstag in dem etwa 15 Meter langen Rosenbeet am Fußgängertunnel „Auf der Schanze“ Unkraut jäteten, entdeckten sie „scharfe Munition“. Sie fanden ein Zwei-Zentimeter-Geschoss, eine Patrone für ein Gewehr. Woher die Munition stammt, ist ein Rätsel. Das Fundstück hat Ulrike Oberbach an sich genommen, um es am nächsten Tag zur Polizei zu bringen. „Die Polizisten haben die Patrone entgegengenommen“, sagt die Südstädterin.