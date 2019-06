Schützenfest in der Südstadt in Grevenbroich : Südstädter feiern erstmals von Freitag bis Montag

Schützenfest in der Südstadt in Grevenbroich

Grevenbroich Erstmals feiern die Südstädter ihr Schützenfest mit einem geänderten Ablauf. Das Fest der Gemeinschaft der Südstadt läuft nämlich nicht mehr von Samstag bis Dienstag, sondern es startet nun bereits am Freitag und endet am Montag.

Als Königspaar werden Lutz Ebert und seine Lebensgefährtin Svenja Hoffmann im Mittelpunkt stehen, die bislang noch das Kronprinzenpaar sind. Beide sind in der Südstadt aufgewachsen. Lutz Ebert (41), von Beruf Sanitär- und Heizungsbauer, ist seit 23 Jahren Schütze und hat den Jägerzug Edelweiß mitgegründet. Um das Königspaar kräftig zu unterstützen, hat sich der kleine Zug in diesem Jahr ausnahmsweise mit dem Jägerzug Gebirgsjäger zusammengetan – unter dem Zugnamen Edeljäger. Adjutant ist Jürgen Fiedler. Svenja Hoffmann, die eine Ausbildung zu Physiotherapeutin absolviert hat, war Hofdame, als Fiedler vor sieben Jahren König war – damals lernte die heute 30-Jährige Lutz Ebert kennen. Weitere Regenten werden Jungschützenkönig Sebastian Gräfrath und Kinderkönig Erik Gräfrath sein.

Am Freitag, 14. Juni, wird die Artillerie das Schützenfest um 18 Uhr einschießen. Um 20 Uhr folgt der Krönungsball im Zelt mit der Roland-Brüggen-Partyband. Am Samstag steht für 18.30 Uhr der Festgottesdienst in der Kirche St. Joseph auf dem Programm, anschließend wird am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Um 20 Uhr geht es wieder ins Zelt zum Festball mit DJ Christian.