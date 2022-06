Neues Königspaar wird Freitagabend gekrönt : Südstädter feiern mit den Dolfens

Jürgen und Simone Dolfen werden heute Abend gekrönt. Foto: Dieter Staniek

Südstadt Die Gemeinschaft der Südstadt feiert ihr Schützenfest. Gleich zu Beginn werden Jürgen und Simone Dolfen gekrönt. Die „Schill‘schen Offiziere“ stellen mit ihnen ihr viertes Königspaar – und feiern gleichzeitig ihr „Dreißigjähriges“.

Mit dem Krönungsball startet die Gemeinschaft der Südstadt am Freitag, 17. Juni, in ihr Schützenfest. Gleich zu Beginn gab es einen Höhepunkt: Der Verein verabschiedet die amtierenden Regenten Lutz Ebert und Svenja Hoffmann und inthronisiert anschließend sein neues Königspaar Jürgen und Simone Dolfen. Der Ball beginnt um 20 Uhr. Später sorgt die Partyband „Nighlife“ für Stimmung.

Jürgen und Simone Dolfen stammen aus dem Zug „Schill‘sche Offiziere“, der bereits in den Jahren 2001/02, 2007/08 und 2014/15 den Schützenkönig in der Südstadt stellte und bereits auf reichlich Erfahrung zurückgreifen kann. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens schicken die Offiziere nun ihre dritte Majestät ins Rennen. Noch unerfahren in Sachen Sommerbrauchtum sind die beiden Hofdamen Stefanie Maaßen (15) und Emily Goris (15), da sie bisher noch keine Berührung mit einem Schützenfest hatten.

Heute geht es nahtlos weiter. Um 18.30 Uhr versammeln sich die Schützen zu einem Wortgottesdienst in der St.-Joseph-Kirche. Anschließend marschiert das Regiment zur Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich. Ab 20 Uhr machen die Südstädter dann Party im Festzelt: DJ Frank wird aktuelle Hits und Gassenhauer auflegen.

Am Sonntag tritt das Regiment um 10 Uhr vor dem Pfarrheim an der Erftwerkstraße zu einer Parade vor König, Geistlichkeit und Gästen an. Danach geht es zum Festzelt zum Frühschoppen mit Jubilarehrung. In diesem Rahmen werden auch Ehrenoberst Heinz Zimmermann für 40-jährige und Altehrenpräsident Herbert Volk für 50-jährige Mitgliedschaft gewürdigt.

Höhepunkt am Nachmittag ist der große Festumzug mit Königsparade, der um 16 Uhr beginnt. Anschließend geht‘s zum Dämmerschoppen ins Festzelt. Dort treffen sich die Schützen auch am Montag zum Frühschoppen, in dessen Rahmen ab 14 Uhr der Jungschützenkönig und der neue Kronprinz ermittelt werden. Ab 17 Uhr klappern die Holzschuhe durch die Südstadt. Nach dem Klompenzug geht‘s zurück ins Zelt. Dort wartet bereits DJ Norbert auf Feierwütige.

(NGZ)