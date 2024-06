Stefanie Eschenbach regiert zum Jubiläum Südstädter feiern ihre erste Schützenkönigin

In ihrem Zug „Durstige Biester“ ist die Königin Zugführerin und für sie war „die Zeit längst reif für eine Schützenkönigin in der Südstadt“. Das ist mehr als erfreulich angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Schützen gerade mal so eben dreistellig ist: „Es gibt in diesem Jahr drei Züge, die zum ersten Mal mitmarschieren“, erklärte Vereinssprecher Armin Gies. Es handelt sich dabei um die „Schwarz Schill‘schen Offiziere, den Grenadierzug St. Josef sowie die „Fidele Mädche“, die im Look der Jäger mitmarschieren.