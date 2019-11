Zwei Tote in der Südstadt : Mutter und Sohn starben womöglich bei Treppensturz

Südstadt Ein tragischer Unfall könnte für den Tod von einer Mutter (87) und ihrem 64 Jahre alten Sohn in der Südstadt verantwortlich sein. Das teilte jetzt die Kriminalpolizei mit.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Sonntagnachmittag in die Südstadt gerufen worden. Angehörige hatten gegen 15 Uhr zwei Leichen in einem Haus an der Fockstraße entdeckt. Laut Polizei lebte die 87-Jährige Frau mit ihrem Sohn allein in dem Haus. Die Hintergründe zu den Todesfällen waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat daher noch am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Toten wurden zur Obduktion in die Rechtsmedizin Düsseldorf gebracht. Zudem befragten die Beamten sowohl Verwandte als auch Zeugen. Im gesamten Haus wurde aufwendig nach Spuren gesucht.