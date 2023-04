Förderung der Jugendarbeit in Grevenbroich Rotary Club Grevenbroich sorgt für neuen Soccer-Court in der GoT

Nicht zum ersten Mal kooperiert das GoT mit dem Rotary Club Grevenbroich. „Vor Jahren haben wir bereits die Disko im GoT erneuert“, erzählt Stefan Pick, Präsident des Clubs. Der fördere soziale Projekte vor allem im Bereich der Jugend. „Ins GoT kommen viele Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft. Fußball ist ein idealer Sport, um sie zusammenzubringen“, sagt Pick. Nach Auskunft von Christoph Bongers sollen auch andere Gruppen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, die neue Anlage nutzen können.