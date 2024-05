Politik in Grevenbroich Süd-West-CDU steht unter neuer Führung

Achim Pfeiffer ist im politischen Grevenbroich kein Unbekannter: Vor 28 Jahren wurde er Mitglied der CDU, seit 2014 gehört er dem Stadtrat an. Der Frimmersdorfer hat nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch beruflich mit der Politik zu tun: Der verheiratete Vater eines Sohnes arbeitet als Geschäftsführer der Ratsfraktion und hat sein Büro in der Innenstadt. Was er sich in seinem neuen Amt vorgenommen hat: „Wir müssen größer werden.“