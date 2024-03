Vorfälle an Schulen und auf Sportplätzen Grevenbroich sucht Lösungen gegen Vandalismus

Hat Grevenbroich ein gesteigertes Vandalismus-Problem? Geht es nach dem Ersten Beigeordnete der Schlossstadt dann schon, zumindest was die von ihm verantworteten Fachbereiche Schule und Sport anbelangt. Als es am vergangenen Dienstag im ersten Sportausschuss des Jahres unter anderem um eine mögliche Instandsetzung der Beachvolleyballplätze in Orken und Kapellen ging, wurde Michael Heesch sogar richtig emotional. „Wir haben massive Probleme mit Vandalismus. Auch in den Schulen, ich muss so gut wie jede Woche eine Anzeige stellen.“