Soziales in Grevenbroich : Fünf Experten für Jugend und Familie werden gesucht

Soziales in Grevenbroich

Grevenbroich Während der ersten Welle der Pandemie fragte die Politik, warum gibt es nicht mehr Angebote der Alten Feuerwache für die Jugend. Die Antwort lautete Personalnot. Daran hat sich noch nichts geändert.

Fünf weitere Fachkräfte werden derzeit noch gesucht.. Drei Newcomer sollen im Jugendhilfezentrum an der Schlossstraße ihre Arbeit aufnehmen. Zwei weitere werden sich im neuen Familienbüro in der Fußgängerzone, Breite Straße 15, einrichten. Die im Sommer vom Stadtrat einstimmig beschlossene Anlaufstelle für Familien soll im ersten Quartal 2021 eröffnen. Eine sozialpädagogische Leitung sowie eine Erzieherin sollen dort familiengerechte Angebote schaffen.

Bürgermeister Klaus Krützen lobt das Konzept: „Wir planen derzeit mit 36 Öffnungsstunden plus Programm am Wochenende. Besonders auch der Sonntag soll als Familientag etabliert werden.“ Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Heike Troles (CDU), sagt: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir in der Alten Feuerwache nun auch personell nachsteuern und Qualität und Breite der Angebote ausbauen können.“