Stadt vermutet Blindgänger in Elsen : Suche nach der Bombe geht weiter

Experten sondieren am Fürther Berg in Elsen den Boden und suchen nach einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Kandzorra, Christian

Elsen Der in Elsen vermutete Blindgänger aus dem Zweiten Weltkriege konnte am Montag nicht gefunden werden. Die Arbeiten werden am Dienstag fortgesetzt. Sollte der Kampfmittelräumdienst fündig werden, wird noch am selben Tag entschärft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Elsen wird ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Im Auftrag des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung wurde am Montag mit der Untersuchung des Verdachtspunktes an der Adresse „Fürther Berg 38“ begonnen. Ein genaues Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Sondierungsarbeiten sollen am Dienstag fortgesetzt werden.

„Mit einem Ergebnis ist nach aktuellem Stand im Laufe des Dienstags zu rechnen“, meldete Stadtsprecher Lucas Maaßen am späten Montagnachmittag. Sollte sich der Verdacht auf eine Bombe bestätigen, könnte noch am selben Tag die Entschärfung stattfinden.

Ob und in welchem Umfang eine Evakuierung notwendig sein wird, richtet sich nach der Sprengkraft der aufgefundenen Bombe. Bei einer 250-Kilogramm-Fliegerbombe würde der Evakuierungsbereich 300 Meter betragen. Im erweiterten Gefahrenbereich (über 300 bis 500 Meter) gilt ein luftschutzmäßiges Verhalten. Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben, die Bewohner dürfen die Häuser nicht verlassen und müssen sich in den Gebäuden auf den zur Fliegerbombe abgewandten Bereichen aufhalten.

Sollte eine Entschärfung erforderlich werden, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, da dann die Landstraße 116, die Kreisstraße 34 sowie die Bundesstraße 59n (vormals Autobahn 540) voll gesperrt würden. Entsprechendes gilt für sonstige Zufahrten und Feldwege im Radius.

Über eine mögliche Entschärfung wird über die üblichen Kanäle informiert – unter anderem auf NGZ-Online, der städtischen Website, Facebook und Twitter. Auch das Bürgertelefon der Stadt wird im Falle einer Entschärfung wieder Auskunft geben können. Seit dem 19. Juli hat das Ordnungsamt zudem eine Hotline unter 02181 6083299 eingerichtet. Bewohner und Betriebe in den betroffenen Gebiet wurden bereits am Freitag informiert.

In Elsen musste der Kampfmittelräumdienst zuletzt im März 2018 eine Bombe entschärfen. Das Fünf-Zentner-Exemplar befand sich direkt neben der Tankstelle an der Rheydter Straße.

(NGZ)