Noch kein Fund am Fürther Berg : Suche nach Bombe geht weiter

Sondierungsbohrungen am Fürther Berg in Elsen. Foto: Kandzorra, Christian

Elsen Seit zwei Tagen sucht der Kampfmittelräumdienst nach einer Bombe, die am Fürther Berg in Elsen vermutet wird. Bislang wurde kein Blindgänger gefunden. Die Sondierungsbohrungen werden am Mittwoch fortgesetzt.

Die am Montag gestartete Suche nach einem Weltkriegs-Blindgänger am Fürther Berg ist am Dienstag fortsetzt worden. „35 der 37 Sondierungsbohrungen waren bislang negativ“, meldet Rathaussprecher Lukas Maaßen. Mit einem abschließenden Ergebnis wird im Laufe des Mittwochs gerechnet. Sollte sich der Verdacht auf eine Bombe bestätigen, soll noch am selben Tag entschärft werden.

Ob und in welchem Umfang eine Evakuierung notwendig sein wird, richtet sich nach der Sprengkraft. Bei einer 250-Kilogramm-Fliegerbombe würde der Evakuierungsbereich 300 Meter betragen. Im erweiterten Gefahrenbereich über 300 bis 500 Meter gilt luftschutzmäßiges Verhalten. Fenster und Türen müssen geschlossen werden. Sollte eine Entschärfung notwendig sein, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, da dann die Landstraße 116, die Kreisstraße 34 und die Bundesstraße 59n (vormals A 540) voll gesperrt würden. Entsprechendes gilt für Feldwege und Zufahrtsstraßen. Für Fragen hat die Stadt eine Bürger-Hotline unter der Nummer 02181 6083299 freigeschaltet.

