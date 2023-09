Bomben-Verdachtsfall in Grevenbroich Experten suchen ab 8 Uhr nach einem Blindgänger am Bahnhof

Als westlicher Knotenpunkt wurde der Bahnhof gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zum strategischen Ziel der Alliierten. Einen der schwersten Luftangriffe flog die Royal Air Force am 14. Januar 1945. 151 Bomber warfen über Grevenbroich ihre tödliche Last ab. „Die Mehrzahl der Bomben ging in der Nähe der Bahn nieder. Bahnhof, Finanzamt, Elektrizitätswerk, eine Reihe Häuser wurden zerstört, andere beschädigt. 35 Menschen wurden getötet“, notierte Lehrer Matthias Brass damals in der Elfgener Schulchronik.