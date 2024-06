Mehrere Einsätze in Grevenbroich Sturmschäden und Kellerbrand rufen die Feuerwehr auf den Plan

In Gustorf direkt verzeichnete die Feuerwehr am Dienstagmorgen einen weiteren Einsatz: Wie Sebastian Draxl berichtet, waren die Retter gegen 6.30 Uhr im Bereich der Dr.-Hans-Wattler-Straße gefragt. Dort war es im Keller eines Einfamilienhaus zum Brand einer Waschmaschine gekommen. Verletzt wurde niemand, die Bewohner haben das Feuer rechtzeitig bemerkt und sich eigenständig in Sicherheit gebracht. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in den Keller. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. „Wir haben das Gebäude im Anschluss gelüftet, stromlos geschaltet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben“, sagt Draxl. Nun wird zur Brandursache ermittelt.