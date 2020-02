Bilanz in Grevenbroich : Sturm Viktoria kippte Bäume und löste eine Fassade

Grevenbroich Sturmtief Viktoria hat am Sonntagabend für drei Feuerwehreinsätze gesorgt. An der Rheydter Straße lösten sich Fassadenteile eines zweistöckigen Einfamilienhauses und zerbarsten auf dem Bürgersteig.

Hier beschränkte sich die Feuerwehr darauf, den Bereich vor dem Haus abzusperren. Zupacken mussten die Retter hingegen an den beiden anderen Einsatzorten. Auf der Herzogstraße in Hülchrath lag ein Baum quer auf der Fahrbahn. An Zweifaltern in Hemmerden droht ein fünf Meter hoher Baum umzukippen. An beiden Einsatzorten kamen Motorsägen zum Einsatz, mit deren Hilfe die Bäume zerkleinert und in Teilen an den Straßenrand geräümt wurden.