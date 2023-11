Feuerwehr arbeitet zahlreiche Einsätze ab Sturmtief fegt über Grevenbroich – Tribünenweg gesperrt

Die Feuerwehr Grevenbroich hat seit dem frühen Morgen (Stand 13.30 Uhr) bereits rund ein Dutzend Sturmeinsätze abgearbeitet. Gefragt waren die Retter vor allem wegen umgeknickter oder umgestürzter Bäume – und das in mehreren Stadtteilen. Aktiv werden musste die Feuerwehr unter anderem in Kapellen, Hemmerden, Neurath, Elsen, Frimmersdorf und auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg (Höhe Kapellen). In einem Fall wurde wegen eines umgestürzten Baums ein Auto beschädigt.