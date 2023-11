Sturmtief fegt über Grevenbroich Baum stürzt an Kreuzung bei Neurath auf besetztes Auto

Update | Grevenbroich · Die Feuerwehr Grevenbroich war am Donnerstag gut beschäftigt. Der Sturm hielt die Retter in Atem – genauso wie ein Feueralarm in der Südstadt und ein Unfall bei Neukirchen.

02.11.2023, 16:49 Uhr

Die Feuerwehr hatte es vor allem mit umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen zu tun. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Von Christian Kandzorra