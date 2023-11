Einsatz in Neurath Schwelbrand am Kraftwerk beschäftigt Feuerwehr über Stunden

Neurath · Am Donnerstag ist an einer Bandanlage nahe der Kohlebrecherei in Neurath ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden. Am Freitag flammte der Brand neu auf. Städtische Einheiten rückten zur Unterstützung der RWE-Werkfeuerwehr an.

17.11.2023 , 18:57 Uhr

Einsatzfahrzeuge der städtischen Feuerwehr stehen vor der Halle der RWE-Werkfeuerwehr am Kraftwerk Neurath. Die Brandeinsätze von Donnerstag und Freitag haben viele Kräfte gebunden. Foto: NGZ

Von Christian Kandzorra