“Ausgezeichnete Industrie-Initiative“ in Grevenbroich Strukturwandel-Projekt mit Siegel dekoriert

„Mit unserem Projekt flankieren wir die Industrietransformation im Rheinischen Revier in Richtung Klimaneutralität. So trägt das Projekt zur Strategie des Bundes wie des Landes bei, und zahlt auf die Ziele des Pariser Abkommens ein“, sagt Dirk Petersohn von „NRW.Energy4Climate“. Das Projekt lebe aber davon, zusammen mit Wirtschaftsakteuren vom Reden ins Handeln zu kommen. „Daher gilt eine besondere Anerkennung all den Unternehmen, die in ihre klimaneutrale Zukunft investieren.“