Auf der Gustorfer Höhe in Grevenbroich Strommast umgeknickt – Sabotage nicht ausgeschlossen

Grevenbroich · Auf der Gustorfer Höhe ist am Freitag ein Hochspannungsmast in extreme Schräglage geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte Sabotage in Spiel gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

11.03.2023, 11:46 Uhr

Ein Mast auf der Gustorfer Höhe steht in Schräglage. Foto: Christian Kandzorra/cka

Von Wiljo Piel