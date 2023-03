RWE stellt Strafanzeige Attacke auf kritische Infrastruktur in Grevenbroich – großer Strommast umgeknickt

Zwei von vier Stützen des Freileitungsmastes weisen deutliche Spuren von Manipulation auf. Wie ein Foto vom Tatort belegt, wurden an den beiden sogenannten Eckstielen augenscheinlich Metallteile herausgeflext und Schrauben gelöst. „Damit wurde die Struktur des Mastes geschwächt, sodass er einknickte“, sagte der RWE-Sprecher. Der Konzern konnte ausschließen, dass in jüngerer Vergangenheit offiziell Arbeiten an dem Mast verrichtet wurden. Zu welcher Zeit die Täter an der Stahlkonstruktion hantierten, ist noch unklar. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Manipulationen schon einige Zeit zurückliegen könnten. Am Freitag herrschten heftige Böen, möglicherweise haben sie dem Mast den Rest gegeben.