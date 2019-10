Museum in Grevenbroich : Stromkasten als Leinwand und Wegweiser

Grevenbroich Sie sind notwendig, aber keine Augenweide. Im besten Fall sind Stromkästen im öffentlichen Raum unauffällig, oft sind sie aber hässlich, weil verschmiert oder heruntergekommen und verbreiten Tristesse.

So wie der vormals aschgraue, verdreckte Verteiler am Ostwall. Aus dem hässlichen Klotz wird jetzt ein hübscher Hingucker. Denn 3D-Künstler Patrick Schmitz hat sich seiner angenommen.

Das ist nicht erstaunlich, denn der Grevenbroicher hatte bereits einen anderen, vormals unansehnlichen Verteiler an der Kreuzung Montzstraße, Ecke Bahnstraße aufgehübscht. „Diesmal wird aber nicht in Sonnengelb gearbeitet, diesmal haben wir ein edles Grau ausgesucht“, erzählt Patrick Schmitz über die Zusammenarbeit mit Bauunternehmer Stefan Pick. „Das Anthrazit passt exakt zur Fassade unseres Hauses“, freut er sich über die entstehende Farbharmonie.

Bei dem Kasten am Ostwall hat es eine ganze Zeit gedauert, ehe wir den Besitzer ermittelt hatten“, sagt Stefan Pick. Das ist nämlich nicht die Stadt oder Verkehrssicherung, sondern eine private Gesellschaft. Nachdem das recherchiert war und das Okay eingeholt wurde, ging es um die Ausgestaltung. „Ich wollte keinen Knalleffekt“, erklärt Pick das Edelgrau. „Ich habe alles parat“, steht 3D-Künstler Schmitz in den Startlöchern. „Zunächst habe ich die Schablone erstellt“, mühselig sei das gewesen, denn diese Vorlage „plotterte“ er nicht am Computer, sondern errechnete „Schritt für Schritt am Taschenrechner“.