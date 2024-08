Bauarbeiter beschädigen Kabel Stromausfall legt Barrenstein zeitweise lahm

Blackout in Barrenstein: Am Donnerstag um genau 7.28 Uhr ist in dem Dorf sowie in Teilen von Allrath der Strom ausgefallen. Ursache war offenbar ein Patzer von Bauarbeitern: Bei einer Tiefbau-Maßnahme hatten sie eine Leitung beschädigt. So kam es, dass mit einem Mal das Licht ausging – „Störung in der Mittelspannung“ hieß es dann auch beim Versorger NEW. Das Unternehmen reagierte allerdings schnell. „Unsere Leitstelle konnte bereits um 7.31 Uhr die ersten Haushalte wieder versorgen“, sagte Unternehmenssprecherin Jasmin Konietzny am Mittag auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings: Einige Haushalte waren mussten am Donnerstagmorgen weiterhin ohne Strom auskommen.