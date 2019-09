Strohfeuer geben Rätsel auf : Polizei vermutet Brandstiftung in Grevenbroich

Grevenbroich Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen drei Strohmieten-Bränden bei Grevenbroich-Neukirchen. Sie geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr, die mit drei Löschzügen anrückte, ließ die Miete kontrolliert abbrennen. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 19. September, hatten am Pfannenschuppen 150 Ballen gebrannt. Zwei Tage später, am Samstag, 21. September, standen gegen 1.20 Uhr 260 Strohballen auf einem Feld an der L 142 am Bilderstöckchen in Flammen.