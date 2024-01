Tierschützer fordern mehr Kontrollen und höhere Strafen Streunende Katzen sind ein Problem

Seit rund sechs Jahren müssen Katzenhalter aus Grevenbroich ihre freilaufenden Tiere kastrieren und kennzeichnen lassen. So sieht es die 2017 in Kraft getretene „Ordnungsbehördliche Verordnung“ vor. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße rechnen. Doch die wird nach den Erfahrungen des Tierschutzvereins für den Rhein-Kreis Neuss nur ganz selten in der Schlossstadt verhängt. „In all den Jahren nur zwei Mal“, sagt Vorsitzender Benjamin Pasternak. Das sei definitiv zu wenig. Zumal es Anzeigen im zweistelligen Bereich gegeben habe, denen aber nicht nachgegangen worden sei.