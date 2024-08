Brauchtum in Grevenbroich Der strenge Generaloberst mit dem großem Herz

Info

Schütze Peter Weifeuer stammt aus einer alten Schützenfamilie. Sein Vater, der ebenfalls Peter hieß, war 35 Jahre Generaloberst in Orken. Der Filius trat mit sechs Jahren in den Bürgerschützenverein ein. 1999 wurde er zum Oberst ernannt, 2008 zum Generaloberst befördert.

Beruf Das Gas- und Wasserwerk Grevenbroich war bis zum Eintritt in den Ruhestand der Arbeitgeber von Peter Weifeuer, der den Beruf des Elektrikers erlernt hat. Im Ruhestand widmet er sich gerne der Arbeit mit dem Werkstoff Holz. Erst kürzlich baute er eine „Schatzkiste“, die den Orkener Schützenkönigen zur Verfügung gestellt werden. In dem rustikal gezimmerten Behälter können Geldgeschenke sicher aufbewahrt werden.