Grevenbroich: Streetworker zur Krisenintervention am Bahnhof und im Stadtpark

Grevenbroich Zwei Streetworker sollen ab Januar am Bahnhof, im Bahnhofsviertel und im Stadtpark den Ordnungsdienst unterstützen.

Bürgermeister Krützen hatte angekündigt, den Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD) zu stärken und ihm zwei Streetworker beizuordnen. Denn bis in die jüngste Zeit gibt es am Bahnhof und im Wohnviertel in der Nähe des Bahnhofs sowie auch im Stadtpark immer wieder Polizeieinsätze wegen Schlägereien, sogar Messerstechereien, Lärm, Alkohol- und Drogenexzessen. Die Methadonabgabestellen ziehen zudem bekanntlich ein problematisches Publikum an, das auch von den Streetworkern aufgesucht werden soll.

Der Stadtrat hatte sich des Themas angenommen. und in seiner Sitzung am 13. September beschlossen, einen Vertrag mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirchengemeinden Neuss für die Einstellung von zwei Streetworkern abzuschließen - was jetzt noch geschehen. soll. Die Streetworker sollen aber zunächst nur auf die Jahre 2019 und 2020 befristete Verträge erhalten. An Personalkosten fallen für den städtischen Haushalt dafür 118.000 Euro pro Jahr an. Das Diakonische Werk selbst hat die Vertragsbefristung vorgeschlagen. Die Begündung: Erst nach einer gewissen Anlaufzeit könne beurteilt werden, ob „Kontaktaufnahme, Vertrauensbildung und Beziehungsverfestigung“ zwischen den Streetworkern und „ihrer Klientel“ stattfänden, die zu (positiven) Veränderungen im Bahnhofsviertel führen könnten. Als sogenannte „Krisenintervention“ wird der Einsatz der Streetworker verstanden, die mit 58,5 Wochenstunden eingesetzt werden sollen.