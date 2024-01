Was das Stadtmarketing für 2024 plant Streetfood, Blumen und ein Erlebnismarkt in der Innenstadt

Grevenbroich · Das Stadtmarketing plant mehrere Veranstaltungen in diesem Jahr – und hält dabei an Bewährtem fest. Was in den nächsten Monaten in der Grevenbroicher City geplant ist.

25.01.2024 , 04:50 Uhr

Im Mai werden die „Grevenbroicher Gartentage“ zum dritten Mal veranstaltet – dieses Mal allerdings nur an einem Tag. Foto: Dieter Staniek

Der Termin steht: Am Mittwoch, 8. Mai, gehen die beliebten Feierabendmärkte in die nächste Runde. Andrea Istas von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) stellt zurzeit die Streetfood-Anbieter zusammen, die in der nächsten Saison mit dabei sein werden. „Es wird einige neue Trucks geben“, macht sie schon jetzt Appetit auf das nächste Schlemmer-Vergnügen in der Innenstadt. Die Feierabendmärkte werden wieder im 14-tägigen Rhythmus veranstaltet. In diesem Jahr werden sie eine halbe Stunde früher als gewohnt beginnen, nämlich bereits um 16 Uhr. „Damit wollen wir Familien entgegenkommen“, sagt Istas, die zurzeit mit dem Jugendamt an einem kleinen Programm für Kinder feilt. Mit von der Partie wird wieder das Café Kultus sein, das für Live-Musik sorgen wird. „Wir haben schon einige Bands verpflichtet, die zu dieser sommerlichen Veranstaltung passen“, sagt Leiter Stefan Wehlings. Bevor es mit den Feierabendmärkten los geht, organisiert die GfWS die dritte Auflage der „Grevenbroicher Gartentage“. Am Sonntag, 5. Mai, wird das Areal rund um das Alte Schloss, den Ian-Hamilton-Finlay-Park und das Haus Hartmann erneut zum Treffpunkt für Gartenfreunde. Pflanzenzüchter, Baumschulen und Landschaftsgärtner werden dort ihre Produkte vorstellen. Rund 4000 Besucher werden erwartet. Anders als in den Vorjahren werden die Gartentage diesmal nur an einem Tag veranstaltet. Damit komme die GfWS auch einem Wunsch der Aussteller nach, sagt Istas. Auch soll es den City-Trödel wieder geben: Am Mittwoch, 1. Mai, und am Sonntag, 25. August, wird die Fußgängerzone von 11 bis 17 Uhr einmal mehr zur Meile für Schnäppchenjäger. „Getrödelt werden darf ausschließlich mit gebrauchten Dingen. Neuware ist vom Verkauf ausgeschlossen“, berichtet Andrea Istas. Pro Trödel-Tag rechnet sie mit mehr als 100 Ausstellern und etwa 10.000 Besuchern. Ebenfalls wieder geplant ist der Erlebnismarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Am 29. September soll es in der Innenstadt ein buntes Programm für die ganze Familie geben: „Marktstände regionaler Anbieter, Attraktionen für Kinder, Vereine, die sich und ihre Arbeit vorstellen, sowie Live-Musik an verschiedenen Standorten“, zählt Istas einen Teil der Angebote auf. Flankiert wird der Erlebnismarkt wieder mit einer Jobbörse in der Coens-Galerie. „Im vergangenen Jahr nahmen 20 Unternehmen teil. Diesmal streben wir zusätzlich eine Kooperation mit Schulen an“, sagt Andrea Istas. Die 2023 erstmals veranstaltete Strukturwandel-Konferenz im Monti soll es auch in diesem Jahr geben: Am 22. November wird der ehemalige Dorfplatz wieder zum Treffpunkt heimischer Unternehmen und Institutionen, die den Strukturwandel in Grevenbroich vorantreiben wollen.

(wilp )