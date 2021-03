Kunst in Grevenbroich : Street-Art auf grauen Verteilerkästen

Sind begeistert von Arbeit des Streetart-Künstlers „Ami-one“: Ulrike Oberbach und Walter Flöck. Foto: D. Staniek Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Düsseldorfer Streetart-Künstler„Ami-one“ greift auf der Lindenstraße zur Farbsprühdose. Graue Verteilerkästen hat er in Blumenwiesen verwandelt. Weitere Aktionen sind geplant.

Die Lindenstraße und der Ostwall entwickeln sich mehr und mehr zu einer „Allee der bunten Kästen“. Für die beiden jüngsten Exemplare zeichnet der Düsseldorfer Streetart-Künstler „Ami-one“ verantwortlich. Mit seinen Farbsprühdosen verwandelte er graue Verteilerstationen in saftige Blumenwiesen.

Die Initiative hat die Wählergemeinschaft „Mein Grevenbroich“ ergriffen. Um die Stadt etwas bunter zu gestalten, sucht sie nach Sponsoren für die künstlerische Gestaltung der an den Gehwegen stehenden Kästen. Mit Erfolg: Die Bauträgergesellschaft Christel Rheydt und der Verkehrsverein unter Leitung von Walter Flöck übernahmen jetzt die Zeche für die jüngsten Aktionen.

„Ami-one“ gestaltete einen Kasten an der oberen Lindenstraße und einen weiteren am Kreishaus. Vor allem letzterer stößt bei Ratsfrau Ulrike Oberbach auf Begeisterung – denn: „Er ist schön grün – und steht im krassen Gegensatz zu den dahinter liegenden Anlagen des Rhein-Kreises, die leider nicht zu den gepflegtesten Gartenstücken in der Innenstadt zählen.“

Die nächste Aktion ist bereits in Planung: Der Grevenbroicher Künstler Patrick Schmitz, der schon am Ostwall zwei Stromkästen als Wegweiser zum Museum umgestaltete, wird im Auftrag des Verkehrsverein eine weitere Verteilerstation verschönern. Nahe des Kunstwerks „Junge mit Rad“ will er mit einem eigenen Werk an den 2019 verstorbenen Künstler Anatol erinnern. Darüber hinaus sind weitere Verschönerungen an der ehemaligen Hauptpost und am Eingang zur Uhlhornstraße geplant.