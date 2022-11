XXL-Nest in Grevenbroich entdeckt : Straßensperrung für Asia-Hornisse

Die Hornissen haben ein Medizinball-großes Nest gebaut. Foto: Kandzorra, Christian

Frimmersdorf Anwohnern war schon vor einigen Wochen das gewaltige Hornissen-Nest in einem Baum an der Frankenstraße in Frimmersdorf aufgefallen. Nun soll ein Experte anrücken und es entfernen – dafür wird größeres Geschütz aufgefahren.

Wer auf der Frankenstraße unterwegs ist und in die herbstlich-kahle Krone der Linde unweit des Rewe-Marktes schaut, gerät ins Staunen: In 20 Metern Höhe hängt ein Medizinball-großes Objekt, das durch seine runde Form auffällt. Es handelt sich um ein Hornissennest im XXL-Format. Seit Wochen bleiben Fußgänger verdutzt stehen und blicken am Straßenrand in die Höhe – auch die Anwohner hat das riesige Insekten-Heim in den vergangenen Wochen beschäftigt. Nun soll es entfernt werden.

Dafür wird größeres Geschütz aufgefahren. Wie die Stadt mitteilte, wird der Abschnitt der Frankenstraße diesen Donnerstag von 16 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dann soll ein Imker das Nest beseitigen. Dafür muss er in den Korb einer Feuerwehr-Drehleiter steigen – ohne die ließe sich der Bau der summenden Tierchen nicht erreichen. „Es handelt sich um ein Nest der Asiatischen Hornisse“, sagt Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises. Dessen Untere Naturschutzbehörde hat einen Fachmann aus Baden-Württemberg beauftragt, der verbliebene Tiere töten und das gewaltige Nest entfernen soll. Nötig ist das, weil es sich um eine invasive Art handelt, die sich stark ausbreitet und als Feind etwa der Honigbiene gilt.

Das runde Insekten-Heim hängt in der Krone dieses Baums. Foto: Kandzorra, Christian

