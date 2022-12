Erinnerung in Grevenbroich „Stolpersteine“ erinnern an drei Geschwister

Die Zahl der sogenannten Stolpersteine im Stadtgebiet von Grevenbroich ist am Dienstag auf 82 gestiegen: Der Künstler aus dem Mittelhessischen war zum insgesamt neunten Mal in der Stadt, um die Steine mit goldenen Platten zu verlegen, deren Aufschriften an die Opfer des Holocaust erinnern. Eine Station Demnigs: die Frankenstraße in Frimmersdorf. Dort haben einst die Geschwister Lion gewohnt – bis sie am 10. Dezember 1941 ins Ghetto Riga deportiert wurden.