Ermittlungen mit Bezug zu Grevenbroich Steuerbetrug mit 10.000 Autos – Staatsanwaltschaft erhebt Klage gegen drei weitere Verdächtige

Erst vor wenigen Tagen hat am Landgericht in Düsseldorf der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Bande begonnen, die im Verdacht stehen, Steuergeld in Millionenhöhe durch den betrügerischen Handel mit (Luxus-)Autos hinterzogen zu haben. Im Zusammenhang mit diesem Fall, der angelehnt an das Modell der Marke Lamborghini den Namen „Huracán“ trägt, war im Juni vergangenen Jahres nahezu der gesamte Bestand eines Grevenbroicher Autohauses vom Zoll gepfändet worden. Es handelte sich um knapp 90 Fahrzeuge. Nun scheint der Fall weitere Kreise zu ziehen: Die Europäische Staatsanwaltschaft, die mit dem Fall betraut ist, hat am Montag verkündet, Anklage gegen drei weitere Verdächtige erhoben zu haben. Sie sollen in den internationalen Betrugsfall, der bis in die Schlossstadt ausstrahlt, verstrickt sein.