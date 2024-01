Sie bringen den Segen in die Stadt Wie Grevenbroicher die Tradition des Sternsingens bewahren

Beim Aussendungsgottesdienst diesen Freitag um 9 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul erhalten sie von Pastor Meik Schirpenbach offiziell das „Go“, um auszuschwärmen: Die Sternsinger sind wieder in Grevenbroich unterwegs. Im Stadtzentrum schlüpfen rund ein Dutzend Kinder und Jugendliche in die Rollen der Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, um den Schlossstädtern den Segen zu bringen und Spenden zu sammeln – dieses Jahr unter anderem für Kinder in Amazonien. Auch am Samstag, 6. Januar, werden die Sternsinger im Stadtzentrum unterwegs sein.