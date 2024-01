Aussendung in Grevenbroich Die Sternsinger machen sich auf den Weg

Allein in der Innenstadt wollen die Kinder – verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar – diesen Samstag gut 100 Haushalte besuchen, die sich zuvor angemeldet hatten. Am Tag der Heiligen drei Könige sammeln die Kinder und Jugendlichen Spenden, unter anderem für Kinder in Amazonien. Auch in anderen Stadtteilen sind die Sternsinger unterwegs.