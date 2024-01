Brauchtum in Grevenbroich Stephan und Kristina Plankert werden Königspaar in Elfgen

Der künftige König ist Mitgeschäftsführer bei der Firma Wassenberg in Grevenbroich, seine Frau arbeitet als Marketing-Managerin bei „Heuer Dialog“ in Düsseldorf. Das seit 2011 verheiratete Paar, das zwei Kinder (10, 7) hat, gehört dem Jägerzug „Elfgener Boschte“ an, der mit Stephan und Kristina Planer sein drittes Königspaar stellen wird.