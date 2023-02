Abriss in Grevenbroich Stellwerk soll für Tunnel abgerissen werden

Das alte Stellwerk am Bahnübergang Blumenstraße in Orken soll in naher Zukunft abgerissen werden. Dafür ist das Areal bereits vorbereitet worden: Es haben umfangreiche Rodungsarbeiten stattgefunden, seitdem steht das Gebäude „nackt“ auf weiter Flur. Die Ruine soll Platz machen – für eine Gleisunterführung, die an dieser Stelle geplant ist. Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn am Donnerstag.