Antrag von Mein Grevenbroich : „Steinwüsten“ bleiben Thema bei den Ratsfraktionen

So sollen Vorgärten in Zukunft nicht mehr aussehen. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grevenbroich Sie sind unschön und gelten als Klima-Killer: Schottervorgärten haben keinen guten Ruf. Auch in Grevenbroich werden die Stimmen nach neuen Verwaltungsvorschriften lauter.

Mein Grevenbroich begründet den Antrag mit der besonderen Bedeutung von Vorgärten für die Artenvielfalt und das Klima in der Stadt. Auch die zunehmende Nutzung von Vorgartenflächen als Autostellplatz kritisiert die Fraktion. Dies habe Folgen für die Versickerung bei Niederschlägen, das Regenwasser laufe komplett oberirdisch ab.

Ähnlich hatte zuvor bereits Bündnis 90/Die Grünen argumentiert. „Vegetationsreiche Vorgärten tragen zu einem besseren Stadtklima bei, was angesichts des Klimawandels mit hochsommerlichen Temperaturen von wachsender Bedeutung ist“, hieß es dort. Eine solche Gestaltung sei daher weder ökologisch noch städtebaulich sinnvoll. Die Fraktion fordert die Verwaltung auf, entweder neue Vorschriften oder ein Anreizsystem zu prüfen.

Die Diskussion um „Steinwüsten“ in deutschen Vorgärten wird derzeit bundesweit in zahlreichen Kommunen geführt. Die ersten Städte haben bereits reagiert und die Vorschiften in ihren Bebauungsplänen angepasst.