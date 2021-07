Vorplatz kann mehr Grün vertragen : „Steinwüste“ am Grevenbroicher Schlossbad sorgt für Kritik

Der 2019 hergestellte Vorplatz des Grevenbroicher Schlossbades trifft nicht überall auf Zustimmung. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Während die Grevenbroicher ihre Vorgärten schotterfrei halten sollen, gibt es öffentliche Flächen, die stark versiegelte sind. Etwa den Vorplatz am Schlossbad. Politiker sehen dort Handlungsbedarf. Was der Bad-Betreiber NEW dazu sagt.