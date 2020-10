Kultur in Grevenbroich : Steinway-Flügel ist jetzt ein Museums-Stück

Kultur in Grevenbroich

Carmen Esser vom Kulturamt am 1979 gebauten Steinway-Flügel, der jetzt für Konzerte in der Villa Erckens eingesetzt wird. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Das Stadt-Piano wechselt vom Bernardussaal in die Villa Erckens – und wird wieder für Konzerte genutzt. Am 25. Oktober geht es im Salon des Museums mit der neuen Reihe „Klassik-Zeit“ los.

Denn das Kulturamt hat den Flügel, der sich seit Ende der 1970er Jahre im Besitz der Stadt befindet, in die Villa Erckens transportieren lassen. Dort soll das Instrument wieder für das eingesetzt werden, für das es ursprünglich gebaut wurde: für Konzerte. „Wir haben gleich zwei neue Mini-Reihen für unterschiedliche Geschmäcker vorbereitet“, sagt Museumsleiter Thomas Wolff. Schon in diesem Monat soll es losgehen.

Konkret am Sonntag, 25. Oktober. Dann wird Pianist Andreas Lobisch im Salon der Villa die Reihe „Klassik-Zeit“ eröffnen. Der künstlerische Leiter des „Schimmel-Klavierspielwettbewerbs NRW“ wird bei zwei Konzerten (14 und 16 Uhr) in die Epoche der Romantik entführen. Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Robert Schumann und Alexander Scriabin. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten können unter Telefon 02181 608656 reserviert werden.

Klassiker aus Rock und Pop stehen hingegen im Mittelpunkt der Reihe „Steinway & Songs“, für die Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack selbst in die Tasten greifen wird. Nach einem Vorgeschmack, den er bereits Anfang Oktober im Salon der Villa gegeben hat, will er künftig in loser Reihenfolge bekannte Titel aus der Singer/Songwriter-Szene auf dem Flügel interpretieren.