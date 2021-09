Statt Klompenkirmes : Elsener feiern drei Tage rund um die Zehntscheune

Elsen Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth hat ein Alternativ-Programm für ihr traditionelles Fest entwickelt. Das Gelände der historischen Zehntscheune wird zum Schauplatz einer dreitägigen Feier für kleine und große Besucher. Was die Brauchtumsfreunde ausgetüftelt haben.

Wie im gesamten Stadtgebiet heißt es in diesem Jahr auch für die Brauchtumshüter aus Elsen, Fürth und Fürther Berg auf prachtvolle Umzüge und stimmungsvolle Zeltveranstaltungen zu verzichten. „Doch den Kopf in den Sand stecken wollen wir nicht“, sagt Präsident Peter Reibel. So hat die Kirmesgesellschaft eine Alternative in Form eines Scheunenfestes konzipiert, das in dieser Form seine Premiere feiert.