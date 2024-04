Ehrenamtliches Engagemenet in Grevenbroich „Starthelfer“ suchen neue Mitstreiter für die Arbeit mit Geflüchteten

Beim nächsten „Begegnungs-Café“ am Freitag, 12. April, 15.30 Uhr, wird sich der Verein „Alte Feuerwache“ mit seinem vielfältigen Programm für Kinder und Jugendliche vorstellen. Weiterhin hat sich auf Initiative der „Starthelfer“ ein „Sprachclub“ gegründet, der sich wöchentlich an den örtlichen Sprachkursus der Volkshochschule anschließt. Dort wird in einer kleinen Gruppe einfache Konversation auf Deutsch trainiert. Außerdem gibt es eine Fahrradwerkstatt, die gebrauchte Räder wieder fit für eine Weitergabe an Flüchtlinge macht. „Mobilität ist ein wichtiger Faktor für Teilhabe und Integration“, sagt Oberbach. „Wir sind daher immer auf der Suche nach gebrauchten Drahteseln und holen diese auch gerne ab.“