Flüchtlingshilfe in Grevenbroich : „Starthelfer“ im Einsatz für Flüchtlinge

Grevenbroich Verschiedene Helfer aus Grevenbroich haben sich zu einer „Dachmarke“ zusammengeschlossen, um ihre Hilfe besser zu koordinieren. Aktuell steht besonders die Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine im Fokus.

Flüchtlingsinitiativen aus Grevenbroich haben sich für eine bessere Koordination jetzt in Form der „Starthelfer“ zusammengeschlossen. Die Stadt übernimmt die Steuerfunktion. Hilfe-Teams sollen auch in den Stadtteilen tätig werden, ein Fokus liegt auf der Suche nach Wohnungen. Ehrenamtliche Initiativen, die sich etwa in der Betreuung von Geflüchteten engagieren, sind für die Stadt Grevenbroich von großer Bedeutung. Bisher fehlte es aber an einer Plattform, über die sich alle Mitarbeiter und Sachspender informieren können. Die ist mit www.starthelfer-grevenbroich.de nun geschaffen worden. „Wir wollten auch eine Dachmarke, unter der wir uns wiederfinden, organisieren und kommunizieren können“, erklärt Rebecca Ende aus dem Fachbereich Soziales. Sie und ihr Kollege Dirk Witte organisieren die Hilfen.