Alle 14 Tage Schlemmen auf dem Marktplatz Grevenbroich startet in die Feierabendmarkt-Saison

Die Feierabendmarkt-Saison geht in die nächste Runde. Ab Mittwoch, 3. Mai, wird der Platz vor dem Alten Rathaus wieder alle 14 Tage zum großen Treffpunkt der Grevenbroicher. Am bewährten Konzept wird nicht gerüttelt: An acht Foodtrucks wird nach wie vor Herzhaftes und Süßes angeboten, dazu gibt es Live-Musik von regionalen Bands.