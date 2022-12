Die „FridayBox“ aus Hemmerden Start-up fertigt innovatives Produkt

Die Zeit war gekommen, in der Michael Vitz in die Serienproduktion einsteigen konnte – eine eigene Schreinerei hatte er allerdings nicht. Gefunden hat er sie jetzt in den Varius-Werkstätten der Lebenshilfe. „Wir waren direkt begeistert von dem Produkt, und auch menschlich hat alles gepasst“, sagt Andreas Knickenberg, Leiter der Betriebsstätte an der Winzerather Straße.