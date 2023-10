Übergabe am Elsbachtal Stahl-Stelen markieren das „Blau-Grüne Band“ rund um den Tagebau

In Grevenbroich wurde jetzt eine weitere Stahl-Stele errichtet, die den Verlauf des „Blau-Grünen Bandes“ markiert, das im Umfeld des Tagebaus Garzweiler entsteht. Vertreter der Stadt, des Landfolge-Zweckverbandes und der RWE Power übergaben die Skulptur im Rekultivierungsgebiet am Ende der Elfgener Dorfstraße, in unmittelbarer Nähe des neuen Naturerlebnispfades „Elsbachsteig“. Inzwischen hat der Zweckverband insgesamt sechs dieser Stelen rund um den Tagebau errichtet.