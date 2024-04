Grüne wollen Büroflächen reduzieren Stadtverwaltung kann Mitarbeiter nicht zur Arbeit im Homeoffice zwingen

Besonders in den Fokus nimmt die Fraktion um ihren Vorsitzenden Peter Gehrmann Außenstellen der Verwaltung – Dependancen, die unter anderem vom Jugendbereich genutzt werden. Eine Entscheidung über die Schließung von Büros wird es in der anstehenden Sitzung des Hauptausschusses allerdings nicht geben: Die Stadtverwaltung hat statt einer Beschlussvorlage eine Mitteilung zur Kenntnisnahme vorgelegt. Demnach ist der Fachbereich Jugend sowohl im neuen Rathaus als auch in drei Außenstellen vertreten. Eine Außenstelle befindet sich an der Montzstraße, eine weitere im ehemaligen Finanzamt und noch eine in der Alten Feuerwache.